Thierno Bocoum sur la nouvelle coalition de l'opposition: «C'est une démarche sectaire» Mardi 24 Août 2021

Le leader du mouvement « Agir », Thierno Bocoum, est monté au créneau, hier, pour dénoncer la coalition annoncée de l’opposition autour des leaders Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade. Il leur demande de revoir leur position, qualifiant leur regroupement de coalition de pression. Le leader du mouvement « Agir », Thierno Bocoum, a exprimé, hier, son indignation […] Le leader du mouvement « Agir », Thierno Bocoum, est monté au créneau, hier, pour dénoncer la coalition annoncée de l’opposition autour des leaders Ousmane Sonko, Khalifa Sall et Karim Wade. Il leur demande de revoir leur position, qualifiant leur regroupement de coalition de pression. Le leader du mouvement « Agir », Thierno Bocoum, a exprimé, hier, son indignation suite à l’annonce de la constitution d’une coalition de l’opposition autour de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Karim Wade. S’érigeant contre « leur démarche sectaire », il a indiqué que ces leaders n’ont pas respecté le pacte les liant à leurs camarades de l’opposition. À l’en croire, ils ont cassé la dynamique unitaire qui était en vue. « Ils avaient tenu à nous rencontrer pour nous faire part de leur volonté de créer un front uni de l’opposition. On avait tous adhéré à cette proposition. Mais, on nous a annoncé, un beau jour, le lancement, dans les prochaines heures, d’une coalition de l’opposition », a-t-il expliqué lors d’une conférence de presse tenue hier lundi 23 août. Thierno Bocoum a donc fustigé cette « démarche sectaire », indiquant qu’au lieu d’une coalition électorale, c’est un regroupement de quatre personnes qui est mis en place. « Ils ont créé une coalition de pression », a-t-il déploré. Pour lui, c’est une « entente politicienne et calculée » contre l’opposition. Le leader du mouvement « Agir » d’avancer que la démarche inclusive aurait dû prévaloir. « Ils ne doivent pas nous demander de les rejoindre après la formation de cette coalition. Nous aurions dû la mettre en place ensemble. Nous n’avons pas mené tous les combats de principes dans ce pays pour nous laisser berner par ces trois-là », a dit M. Bocoum. Il n’a pas manqué de leur demander de revoir leur position et de consolider la dynamique de mobilisation autour de tous les membres de l’opposition. Le responsable politique a aussi évoqué le rôle de premier plan joué par son mouvement pour défendre la cause de ces trois leaders de l’opposition qui ont eu des déboires avec la justice. Pour l’ancien Député, même si ces leaders ont des affinités politiques, la diversité de l’opposition doit être prise en compte. « Il ne faut pas perdre de vue que c’est le peuple qui choisit ; il est au cœur du processus », a-t-il ajouté. Matel BOCOUM



