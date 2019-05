Thierno C. O. Tall « C’est Mamour Diallo qui a demandé à Macky Sall de quitter les Domaines » Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Mai 2019 à 12:03 | | 0 commentaire(s)| C’est une révélation de taille qu’a faite le marabout Thierno Cheikhou Oumar Tall, hier, à Louga, à l’occasion d’une conférence religieuse organisée par les femmes du mouvement Dolly. « C’est Mamour Diallo qui a demandé au président Macky Sall de quitter la direction des Domaines, parce qu’il y avait beaucoup de bruit », a-t-il, en effet, révélé. Et de poursuivre, « le président lui a demande où veux-tu que je te mette, il lui a répondu, ‘’je vous en laisse la prérogative’’ ». Et d’informer l’assistance, « sachez que le président réserve quelque chose à Mamour Diallo ».



