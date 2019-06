Thierno Cheikh Oumar Tall : "On doit revoir les conditions de délivrance des permis de conduire" Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Juin 2019 à 11:30 | | 0 commentaire(s)| Thierno Cheikh Oumar Tall de la mosquée Omarienne invite les chauffeurs à plus de responsabilité et de discipline pour éviter les nombreux accidents de circulation. D'après le religieux, il est temps de revoir les conditions de délivrance des permis. "C'est le manque d'éducation qui engendrent les nombreux accidents. On voit des chauffeurs ivres morts et des jeunes inconscients aux volants. Alors qu'aucune responsabilité n'est plus grande que celle d'être chauffeur", a-t-il déploré.



