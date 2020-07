Thierno Diagne, le maire de Sindia se prononce finalement sur la délibération des terres de Ndengler... Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Juillet 2020 à 02:13 | | 0 commentaire(s)| Depuis quelques temps, le litige foncier opposant Babacar Ngom, Pdg de la Sedima et les paysans de Ndengler défraie la chronique. Pour en savoir plus, l'équipe de Dakaractu Mbour a eu un entretien exclusif avec le maire de Sindia, étant entendu que la mairie de cette localité est concernée au premier plan pour avoir attribué ces terres au patron de la Sedima.



Dans cet entretien, le maire Thierno Diagne est revenu sur l'historique de cette affaire qui est devenue un véritable imbroglio. Au micro de Dakaractu il a bien voulu répondre à un certain nombre de questions ayant trait aux raisons et motivations qui l’ont guidé à octroyer autant de terres au patron de la Sedima, mais aussi et surtout sur l’opportunité et la légalité d’un tel acte...



