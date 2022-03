Thiès / 12e Congrès de Jama'atou Ibadou Rahmane: Oumar Guèye délivre le message de Macky Sall

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mars 2022 à 15:53 | | 0 commentaire(s)|

Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l'Aménagement des Territoires, porte-parole du Gouvernement, a conduit une délégation gouvernementale pour la cérémonie officielle du 12e Congrès de Jama'atou Ibadou Rahmane. Accompagné par le ministre de l'Économie numérique et des Télécommunications, M. Yankhoba Diattara, du Gouverneur de Thiès et d'autres autorités administratives et territoriales, Oumar Guèye a délivré le message du Chef de l'État. Il est aussi revenu sur les mesures prises par le président de la République pour accompagner les populations durant des crises comme la Covid-19 et autres. Evoquant la question de l'homosexualité dans leur résolution du 12e congrès, le porte-parole du Gouvernement a également tenu à réaffirmer l'engagement du Chef de l'État à ne pas dépénaliser l'homosexualité au Sénégal.