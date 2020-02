Thiès: 3 morts et des blessés graves dans un accident sur l'axe Diogo-Fass Boye

Rédigé par leral.net le Vendredi 31 Janvier 2020 à 20:23 | | 0 commentaire(s)|

Trois personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu ce vendredi sur l’axe Fass Boye et Diogo, localités situées dans la région de Thiès. L’accident implique un camion gros porteur et un taxi « clando » qui sont entrés en collision. Le choc a fait également des blessés, dont certains dans un état grave. Toutes les victimes sont les occupants du taxi-clando.

