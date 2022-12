Thiès: 300 kg de cocaïne incinérés par les Forces de défense et de sécurité Rédigé par leral.net le Dimanche 4 Décembre 2022 à 06:01 | | 0 commentaire(s)| Trois cents (300) kilogrammes de cocaïne pure saisis par la Douane ont été incinérés ce samedi à la chaudière de la cimenterie Dangote, en présence du Gouverneur de la région de Thiès et du Directeur des opérations douanières.

Ce résultat est le fruit d’une collaboration importante de toutes les Forces de défense et de sécurité en l’occurrence la Douane, la Gendarmerie, et la police. Pour rappel cette quantité a été saisie par des agents de la douane le samedi 29 octobre 2022 dernier, vers 15 heures 30 minutes à Kidira.



Mounirou Mbengue



