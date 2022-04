Thiès / Abdou Mbow : « And Samm Djiko yi, and Défar Djiko yi moko Guenn » Rédigé par leral.net le Mardi 19 Avril 2022 à 05:34 | | 0 commentaire(s)|

Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale, Abdou Mbow, qui a pris part à la conférence religieuse du Collège des femmes, a saisi cette tribune pour répondre aux membres de l'association "And Samm Djiko yi". "And Samm Djio yi, and Défar Djiko yi moko Guenn" (s'unir pour promouvoir les valeurs est meilleur que s'unir pour la préservation des valeurs)", a martelé Abdou Mbow.



En effet, selon lui, "cette initiative du Collège des femmes contribue à la promotion des valeurs, contrairement à ceux qui ne cessent de proférer des insanités dans les médias."



"Il faut savoir raison garder, c'est pourquoi nous les militants de l'Alliance pour la République ne sommes pas dans les injures et calomnies", a-t-il tenu à expliquer.





Source : Source : https://www.jotaay.net/Thies-Abdou-Mbow-And-Samm-D...

