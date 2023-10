Thiès: Abdoulaye Dieng, leader du mouvement « And Taxawu Sunu Gox Thiès Senegal », préoccupé par les maux de la population Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Octobre 2023 à 19:27 | | 0 commentaire(s)| Les préoccupations des populations, dont l'émigration clandestine, la cherté de la vie (électricité, denrées alimentaires...), le manque d'emploi et d'employabilité, entre autres, préoccupent beaucoup le jeune Abdoulaye Dieng. Avec son mouvement dénommé, « And Taxawu Sunu Gox Thiès Senegal », il sollicite de l'Etat, de l'accompagnement et beaucoup plus de considération à l'endroit des populations, pour éradiquer leurs maux.



