Thiès / Absence de ses responsables sur la liste nationale de Wallu : Les protestations de la Fédération départementale du Pds

Après Mayoro Faye et Serigne Cheikh Bara Dolly qui ont annoncé leur retrait du Parti démocratique sénégalais (Pds), un autre front de colère secoue la coalition Wallu Senegaal. Les investitures sur la liste nationale sont contestées par la Fédération départementale du Pds de Thiès. « La coalition Wallu de Thiès est très remontée contre la direction du parti. Notre département est la deuxième force politique du parti après celle de Pikine, avec 36 765 voix aux dernières élections municipales et départementales de janvier dernier. Mais malgré notre bon score, aucun responsable de Thiès ne figure sur la liste nationale de Wallu. Ce qui est une aberration », a déploré Sidy Ndiéguène, membre de cette fédération.



Le candidat de Wallu Senegaal dans la commune de Thiès-Nord lors des Locales, dénonce « un manque de considération vis-à-vis des responsables de la fédération de Thiès ».



« Malgré le manque d’accompagnement, Thiès demeure et reste une base politique très solide du Pds parce qu’étant la deuxième force électorale au sortir des dernières élections locales », a ajouté M. Ndiéguène. Pourtant, regrette-t-il, « nous sommes absents de toutes les instances de décisions du parti, notamment dans la Commission nationale des opérations préélectorales ».



Furieux, le responsable politique libéral s’indigne : « Même pour la désignation des candidats pour notre liste départementale, le parti a décidé de ne pas tenir compte de nos points de vue. C’est un manque de sérieux et de rigueur ». Ainsi, Sidy Ndiéguène et ses camarades estiment que si « l’ambition reste toujours la reconquête du pouvoir avec (leur) candidat Karim Meïssa Wade, il va falloir changer cette manière de faire qui va nous mener droit au mur. L’effort et le mérite doivent être mis en bandoulière ».











Le Quotidien