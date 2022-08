Thiès / Awa Doucouré: "Les mots violents et manipulateurs de l'opposition nous ont fait perdre" Rédigé par leral.net le Samedi 6 Août 2022 à 18:01 | | 0 commentaire(s)| La candidate malheureuse de la coalition BBY aux élections législatives du dimanche 31 juillet dernier a fait face à la presse pour tirer sur l’opposition qu'elle accuse de «malhonnête». Selon Awa Doucouré, «le discours de certains responsables politiques durant la campagne électorale a fait que le Président de la République n’a pas finalement obtenu les 80% des sièges à l’Assemblée nationale». Et toutefois d'estimer que «malgré la défaite à Thiès, la coalition présidentielle a fait tout ce qui était à son possible pour rafler la mise dans le département». Elle ne manque pas de réitérer son engagement aux côtés du Chef de l'État Macky Sall pour davantage faire rayonner notre cher pays, le Sénégal.



