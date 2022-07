Thiès : BBY promet la remontada et une victoire à plus de 80% Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Juillet 2022 à 16:06 | | 0 commentaire(s)| Des responsable de la coalition promettent la remontada et rassurent le Président Macky Sall et Idrissa Seck. Ils promettent une éclatante victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar, à plus de 80% dans les communes et dans le département de Thiès.





