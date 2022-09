Thiès / CNSCL: Le Sénégal, grand gagnant sur l'exploitation et la production du pétrole et du gaz Rédigé par leral.net le Lundi 26 Septembre 2022 à 19:30 | | 0 commentaire(s)| La Jeunesse consciente de Thiès a initié un Forum sur le contenu local. Cet atelier est pour eux une opportunité de connaître les tenants et les aboutissants dans le domaine pétrolier. Animé par le Directeur du Comité National de Suivi du Contenu Local, Mor Niaye Mbaye rassure et révèle que le Sénégal est le grand gagnant en ce qui concerne exploitation et la production du pétrole et du gaz.



Mounirou MBENGUE



Accueil Envoyer à un ami Partager