Thiès : "Chacun d'entre nous doit jouer son rôle dans ce combat qui nous concerne tous" (Mansour Faye)

Lors du lancement du mouvement "Thiès Émergent, And Sukhali Sunu Gox", le président dudit mouvement, Oumar Mbaye a invité les jeunes à faire attention face aux différentes tentatives de manipulation qui planent sur eux. D'après lui, "il y a des politiciens qui manipulent les gens. Ils tiennent des propos mensongers pour manipuler les populations et inciter les jeunes à la violence".

Dans la même veine, Baye Sidy Diop, le coordonnateur de "And Sukhali Sunu Gox", "Thiès unie derrière Mansour Faye", dira : "Nous devons aller vers la jeunesse pour leur faire comprendre que le Président Macky Sall a fait beaucoup de réalisations à Thiès. Mais il y a des politiciens qui trompent les jeunes. À notre niveau, nous allons descendre sur le terrain aller à la rencontre des jeunes pour échanger avec eux sur le programme et les réalisations du Président Macky Sall". Prenant la parole, le ministre du transport, Mansour Faye, fera savoir que "Thiès est le centre politique du Sénégal". Il poursuit : " nous allons vers des échéances, mais c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu. Pour cette élection présidentielle de 2024, notre candidat Macky Sall sollicite le soutien des Sénégalais. J'invite les parents à échanger avec les jeunes car ils sont manipulés. On leur fait croire des choses qui ne sont pas fondées. On leur a fait un marketing basé sur le mensonge et la manipulation. Chacun d'entre nous doit jouer son rôle dans ce combat qui nous concerne tous". Non sans rappeler que "c'est le Sénégal qui a besoin du Président Macky Sall. C'est pourquoi, il ne dira ni oui ni non, mais il dira Oui-Oui..."

