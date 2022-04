Thiès : Cheikh Ahmed Saloum Dieng et l'Ong « Al Atta » offrent des « soukarou koor » à 50 familles. Rédigé par leral.net le Samedi 9 Avril 2022 à 23:23 | | 0 commentaire(s)|



Source : Comme à l'accoutumée, en ce mois béni de Ramadan, Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng, président du Forum islamique pour la paix (FIS) offre grâce à ses collaborateurs des dons alimentaires "Soukarou Koor" aux populations de la cité du rail. Cette année également l'Ong caritative "Al Atta", par l'entremise du président du FIS, a offert à 50 pères et mères de famille des sacs de riz de 25 kg, du sucre, de l'huile etc... Serigne Cheikh Ahmed Saloum Dieng a aussi saisi cette tribune pour inviter les populations au grand récital de Coran qu'il organise chaque année durant le mois de Ramadan.Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Cheikh-Ahmed-Salou...

