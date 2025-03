Thiès – Des quartiers mal éclairés : Une réalité qui favorise l’insécurité galopante (images).

Hormis les grandes artères où l’on note une forte présence de lampadaires, certains quartiers de la cité du rail restent plongés dans l’obscurité.



De Thiès-Ouest à Thiès-Nord en passant par Thiès-Est, certaines zones demeurent très mal éclairées. Même au centre-ville, notamment en direction de la rue Sans Soleil et des ruelles adjacentes, à part les enseignes des restaurants et des établissements hôteliers qui éclairent tant bien que mal les alentours, cette zone est elle aussi touchée par ce phénomène.



Le constat est similaire à Médina Fall, à SOM, à Sampathé et dans d’autres zones périphériques. « Les quartiers mal éclairés inquiètent à plus d’un titre. Déjà, Thiès est devenue l’une des villes du pays où la délinquance est omniprésente », a déclaré Pape Thiam, un habitant de Thiès.



Emboîtant le pas à ce dernier, un autre interlocuteur du nom de Cheikh Faye a ajouté : « Les cas d’agressions sont devenus très fréquents à Thiès. Il faut reconnaître que le manque de lampadaires dans certains quartiers en est l’une des principales causes. Les malfrats en profitent pour passer à l’acte. Il est urgent de juguler cette problématique. J’invite les collectivités territoriales à s’y atteler. »



Vêtu tout de blanc, un homme d’un âge avancé a rétorqué : « Nos mairies doivent régler ce problème. La dotation en lampadaires ne doit pas se limiter aux grandes artères. Les quartiers où les lampes publiques se comptent sur les doigts d’une main doivent aussi bénéficier de cette forme de discrimination positive, en particulier les zones périphériques. Je vous rappelle que dans ces localités, les malfaiteurs attendent la nuit pour escalader les murs des concessions et dérober les biens des habitants. Je reconnais que les lampadaires ne résoudront pas tout, mais ils pourront au moins réduire drastiquement le taux de délinquance dans notre cité. »



Les maires sont ainsi appelés à mobiliser davantage de moyens dans ce secteur, en priorisant les quartiers où le besoin se fait de plus en plus pressant.

