Thiès / Développement de l'agriculture et du transport au Sénégal : L'invite de Mbaye Guèye (EMG) à la jeunesse sénégalaise...

À l'occasion de la célébration de la fête de l’Aïd El Kébir, le directeur général de EMG Universal Auto s'est prononcé sur le projet de l'État actuel visant à relancer l'agriculture, la pêche, la pisciculture, l'aviculture etc... Le patron de EMG dit être en phase avec cette politique et entend la soutenir pour favoriser la création d'emplois au Sénégal. Et pour cela, M. Guèye plaide pour un retour à la terre à travers la jeunesse qui doit se mobiliser, dit-il, en vue de réussir ce pari. Mbaye Guèye (EMG) a aussi exprimé son optimisme par rapport au développement du secteur du transport avec notamment le renouvellement période du Parc automobile qui sera davantage boosté par le projet d'assemblage en perspective...

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Developpement-de-l...

