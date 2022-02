Thiès / Gamou famille Aïdara : Chérif Nahma Aïdara prêche la paix, l'ordre et la cohésion sociale. Rédigé par leral.net le Lundi 14 Février 2022 à 01:02 | | 0 commentaire(s)|

Les événements du mois de mars dernier, la posture du Président Macky Sall lors de ces événements, la crise des valeurs entre autres, ont été au cœur du prêche de Cherif Nahma Aïdara, Khalife de la famille Aïdara à Diamaguène. C'était lors de la cérémonie officielle de la 33 ème édition.



Après, avoir salué le rôle joué au mois de mars par le gouverneur et le préfet de Thiès, Chérif Nahma a magnifié la posture du Président de la république pendant ces dits événements avant de faire remarquer : "Tout ce qui nous intéresse, c'est la paix et la stabilité du pays. Et nous sommes contre toute personne qui mettrait cette vérité en question."



Pour dire que ce dernier est contre toute velléité de déstabilisation du pays. Car selon lui, "l'ordre et la cohésion sociale ne se discute pas". Ont pris part à cette cérémonie, Abdou Mbow, 1er vice-président de l'Assemblée nationale, Augustin Tine, DC du Président de la République, le nouveau maire de ville, le Dr Babacar Diop, le maire de Thiès-Est, Ousmane Diagne entre autres...

