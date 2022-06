Thiès : JAAMMBAR dénonce l'irresponsabilité des leaders de YAW et prône la paix Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Juin 2022 à 20:28 | | 0 commentaire(s)| Face à la presse, les Jeunes Actifs Autour de Maodo Malick Mbaye pour une Majorité de Benno Nguir Arr Rewmi ( JAAMMBAR), ont dénoncé la réaction « irresponsable » des leaders de Yewwi Askan Wi ces derniers jours, au Sénégal, et les actes qu’ils ont posés, qui, selon eux, peuvent ternir l’image de la démocratie du pays. Ils en ont profité pour faire le bilan de la politique économique du Président Macky Sall. Ainsi, ils ont lancé un appel à la jeunesse thiessoise, afin de prôner la paix dans un climat électoral apaisé, pour sauvegarder l’intégrité physique et les biens des Sénégalais.





