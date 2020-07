Thiès: L’effondrement d’un immeuble fait 5 blessés graves

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Un immeuble s'est affaissé sur une toiture en zinc, occasionnant 5 blessés graves. Selon "L’Observateur", les faits ont eu lieu au quartier Keur Cheikh de Guinaw Rail à Thiès.



Ndoumbé Faye, témoin des faits et victime collatérale, renseigne qu'une partie de l'immeuble qui surplombait sa maison, s'est écroulée sur sa belle-mère, ses deux enfants et deux autres voisines. Ils ont tous été grièvement blessés dont son fils qui a, lui, perdu beaucoup de sang.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos