Thiès : La maison du député Abdou Mbow encore cambriolée

Le journal "Les Echos" révèle que l’absence d’Abdou Mbow aux récentes mobilisations et aux actions de soutien à Farba Ngom, s’explique par un voyage à l’étranger. L’ancien président du Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, actuellement en France, a appris une nouvelle pour le moins déconcertante : son domicile situé à Mbour 3, dans la ville de Thiès, a été cambriolé avant-hier nuit.



Selon les informations exclusives de "Les Echos", les cambrioleurs ont emporté deux téléviseurs et un appareil photo de marque Canon, avant de mettre la maison sens dessus dessous, lit-on dans "Senenews".



Abdou Mbow, joint par "Les Echos", a confirmé ces faits et a déclaré : « Les malfaiteurs cherchaient peut-être de l’argent, mais ils n’ont rien trouvé parce que je n’ai pas d’argent à garder ». Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie de Thiès. Toujours d’après "Les Echos", les forces de l’ordre se sont rendues sur les lieux pour effectuer des investigations approfondies, dans l’espoir de retrouver les auteurs de ce vol.



Il est important de noter, comme le souligne "Les Echos", que ce n’est pas la première fois que cette maison d’Abdou Mbow est la cible de cambrioleurs. Cette nouvelle effraction remet en lumière les préoccupations croissantes concernant l’insécurité dans la région.