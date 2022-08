Thiès / Le PEJA vise 32.000 apprentis pour 8000 ateliers pour appuyer l'artisanat

Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Août 2022 à 19:28 | | 0 commentaire(s)|

Projet d'employabilité des jeunes par l'apprentissage (PEJA), un programme qui vise à améliorer les métiers de l'artisanat dans 17 départements du Sénégal, pour les rendre plus rentables et compétitifs sur le marché. Le projet vise 32.000 apprentis dans 8000 ateliers dans tout le Sénégal. L'objectif du projet est d'appuyer le système d'apprentissage non formel de l'artisanat afin d'améliorer la qualité de l'apprentissage à travers plusieurs axes: le renforcement des capacités techniques des maîtres artisans et des apprentis.