Thiès / Locales 2022 : « And Siggil Thiès » toujours dans l'optique de maximiser ses chances de remporter le « challenge du 23 janvier », se rend auprès des guides religieux. Rédigé par leral.net le Lundi 15 Novembre 2021 à 01:26 | | 0 commentaire(s)|

La coalition citoyenne "And Siggil Thiès" poursuit ses tournées auprès des familles religieuses de la cité du rail pour solliciter des prières et leur appui pour gagner la bataille au soir du 23 janvier 2022.



En effet, selon le leader de ladite coalition qui s'est rendu chez Sokhna Saybata à Keur Serigne Ablaye Yakhine, Thierno Djibril Wane de Sampathé, Oustaz Diété à la Cité Senghor et enfin chez Serigne Talibouya Aïdara, Khalife de la famille Aïdara à Diamaguène, "nous leur avons fait part de nos ambitions pour les mairies et de notre projet de développement pour cette cité".



Convaincu de l'importance du soutien des familles religieuses, Abdoulaye Dièye accompagné par des membres de sa grande coalition compte poursuivre ses actions de sensibilisation auprès des familles et guides religieux, pour remporter "le challenge du 23 janvier".

Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Locales-2022- And...

