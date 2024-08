Thiès- Manque de subventions et de salles de spectacles : Les acteurs culturels délaissés Le Quotidien- Thiès est une ville de culture. Ses troupes de théâtre, de danse, de musique ou d’autres expressions artistiques ont fait la renommée de la ville. Seulement voilà, derrière cette façade rutilante, la réalité est tout autre.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Août 2024 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

«Le défaut de subventions des collectivités territoriales et l’absence de salles de spectacle adaptées dans la ville de Thiès figurent au cœur des difficultés qui empêchent une meilleure valorisation du patrimoine culturel local.»



C’est le constat qui émane des acteurs culturels de la ville aux deux-gares. Macoumba Diaw, président des musiciens de la région de Thiès et membre du Conseil d’administration de la Sodav, évoquant les contraintes majeures auxquelles sont confrontés les acteurs culturels locaux, s’offusque du fait que les maires «se limitent souvent à organiser des concerts pour la Saint-Sylvestre ou la Fête de la musique».



Il met en avant «l’insuffisance des maisons de production et la faible valorisation des cultures locales (Sérère, Toucouleur, Manjack) qui devraient bénéficier d’un soutien accru pour être mieux promues aux niveaux national et international».



Selon M. Diaw, «Thiès, ville d’envergure devant être mise en lumière à travers la promotion de ses richesses culturelles et patrimoniales, mérite un agenda culturel riche en festivals, à l’image de Saint-Louis, ainsi que des foires culturelles»



Les acteurs culturels ont exprimé leur désarroi lors d’une rencontre avec le leader du mouvement «Thiès d’abord», Habib Vitin, qui leur a exprimé son soutien pour une meilleure prise en compte de leurs besoins. Venu prendre part à une séance de sensibilisation co-organisée par l’Association des métiers de la musique du Sénégal et l’Association des musiciens de Thiès, ce dernier a aussi regretté «l’abandon, de nos jours, du festival «Kaye Thiès», initié par l’ex-maire Talla Sylla et qui avait rencontré un vif succès».



Habib Vitin n’a pas manqué d’exhorter les autorités locales à impliquer davantage les acteurs culturels dans l’organisation des événements à Thiès, par l’intégration de ces derniers dans les comités et en établissant des agendas culturels à l’échelle de la ville et des communes.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook