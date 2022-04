Thiès / Maodo Malick Mbaye offre du "Soukeurou Koor" aux fidèles chrétiens et musulmans Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 20:38 | | 0 commentaire(s)| Au cours d'une cérémonie, Maodo Malick Mbaye a offert des dons en guise de "Soukeurou Koor" ou offrandes en temps de jeûne, à des fidèles chrétiens et musulmans. En effet, le président du Groupe d’Initiatives pour une Médiation à l’Africaine ( GIMA) estime "qu’au-delà de l’appartenance ethnique ou religieuse, nous devons nous concentrer sur ce que nous avons de plus cher, à savoir, notre vivre ensemble". C'était lors de la journée de remise de "Soukarou Kor" à la communauté chrétienne de Citè Lamy et à des guides religieux musulmans.



Accueil Envoyer à un ami Partager