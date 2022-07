Thiès: Massaly détruit Ousmane Sonko et revient sur la libération de Abdou Bara Dolly Rédigé par leral.net le Samedi 9 Juillet 2022 à 09:49 | | 0 commentaire(s)| En 13e position sur la liste Bokk Gis Gis, Mouhamadou Lamine Massaly n'a pas raté Ousmane Sonko devant la presse locale. « Ne déplaçons pas l'adversité politique sur le terrain ethnique et régionaliste, car, c’est extrêmement dangereux pour l’avenir de notre pays. Les accusations d’Ousmane Sonko à l’endroit du Président Macky Sall, sont assez graves et injustifiables. Et de telles accusations sans fondement, ne servent à rien, bien au contraire, elles détruisent le stabilité du pays. Ousmane Sonko n’a pas la liberté ni le droit de dire n’importe quoi et comment, à personne ». Par ailleurs, il est revenu sur les coulisses de la libération de Serigne Abdou Bara Dolly.





