Thiès Nord: Habib Niang offre une formation à 20 jeunes et accompagne les élèves pour la rentrée scolaire
Dimanche 17 Octobre 2021

Le Stadium de Thialy a refusé du monde ce samedi 16 Octobre 2021. Le responsable politique de l'Apr à Thiès, Habib Niang, a procédé à la traditionnelle remise de kits scolaires aux parents d'élèves pour les accompagner et faciliter la rentrée scolaire. Occasion saisie par lui pour remettre également 20 attestations de réussite aux jeunes à qui il a offert une formation en maintenance informatique. Étant une priorité dans son programme politique, l'éducation est un maillon essentiel dans les activités du candidat à la mairie de Thiès Nord. C'est dans ce sens qu'est né le programme scolaire « du primaire à l'université ». Ledit programme, mis sur pied depuis 5 ans, a essentiellement pour but d'accompagner les élèves du primaire jusqu'à l'université. Par ailleurs, la présidente du groupement des handicapés, Mariama Sarr, a rappelé le soutien indéfectible de leur leader au côté de la population particulièrement aux personnes vivant avec un handicap. C'est dans ce même sillage que la présidente de la commission sociale, Coumba Coulibaly, a aussi expliqué l'importance de la remise annuelle de ces dons que les parents apprécient à sa juste valeur. Poir sa part, Habib Niang, à déclaré que « l'éducation est la base du développement, c'est la raison pour laquelle nous avons un programme que nous déroulons du primaire à l'université. Le chômage des jeunes constitue un véritable problème social, c'est pourquoi il faut orienter la formation des jeunes pour faciliter leur insertion professionnelle ». Poursuivant, il a salué l'engagement de ses collaborateurs, non sans rappeler son appartenance dans l'Alliance pour la République; ce qui l'oblige à respecter la discipline de parti. « Je reconnais votre dévouement et votre engagement, la cérémonie d'investiture que vous aviez organisée ici même l'a prouvé. Je voudrais juste préciser que je suis membre de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qui fait que je me dois de respecter la discipline de parti et d'être à l'écoute de son excellence Macky Sall. Je profite de cette tribune pour dénoncer les scènes de violences notées depuis quelque temps dans la scène politique. Arrêtons ces débats basés sur des sujets qui n'apportent rien. Soyons des gentlemen et agissons pour le bien de la communauté », a-t-il conclu. La 5ème édition de la traditionnelle remise de kits scolaires a battu le record des mobilisations. Pour clôturer en beauté, la cellule des jeunes de Thialy a remis un présent en guise de remerciements à leur leader



Source : Source : http://lesoleil.sn/thies-nord-habib-niang-offre-un...

