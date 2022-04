Thiès : Omar Dème rappelle que "Thiès dokhoul", "descend" les politiques et interpelle Macky Sall" Rédigé par leral.net le Lundi 4 Avril 2022 à 21:53 | | 0 commentaire(s)| L’influent guide religieux Omar Dème Thiès, membre de BBY a craché ses quatre vérités au pouvoir, sur la situation politique de la capitale du rail. Selon lui, le chômage et le sous emploi des jeunes sont endémiques. C’était lors de son traditionnel gamou annuel où, il avait publiquement affirmé que « Thiès dokhoul » ( C’est la galère à Thiès) et tiré sur les politiciens tendancieux avant d'interpeller directement le Président Macky Sall.



