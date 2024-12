Thiès- Omission du nom "Diop" du mémorial de Lat Dior Ngoné Latyr Diop: Ousmane Diop fait une remarque de taille et demande une "correction rapide" Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Décembre 2024 à 00:50 | | 0 commentaire(s)|

Le président du mouvement " Awa" qui est présentement hors du pays( France), a tenu à faire une remarque de taille, concernant la réalisation du mémorial de Lat Dior Ngoné Latyr Diop. Selon Ousmane Diop, le nom " Diop" du héros national, en tout cas pour les écritures en gros caractère, n'a pas été mentionné. Il s'agit pour lui d'une " erreur" à corriger dans les meilleurs délais, puisque les gens pourraient être amenés à penser que le nom du Damel est " Dior" et non " Diop". Par ailleurs, il s'est félicité de cette initiative, en déclarant qu'il s'agit d'un hommage mérité qui a été rendu à un homme qui a marqué son temps, mais aussi à tout un peuple...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Omission-du-nom-Di...

