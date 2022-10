Thiès: Révélations sur le Gamou par Serigne Khadim Lo Gaydel qui conscientise chauffeurs et élèves Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Octobre 2022 à 08:17 | | 0 commentaire(s)| Lors de sa déclaration, Serigne Khadim Lo Gaydel revient sur le sens du Gamou et sa relation avec Serigne Saliou Mbacké qui lui a donné l’ordre de célébrer la naissance du Prophète Mouhamed PSL. Connu pour sa liberté d'expression, le chef religieux en a profité pour lancer un message fort à l’endroit des chauffeurs , des élèves et des enseignants.



Mounirou MBENGUE



