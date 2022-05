Thiès: Senelec et l’ONG turque, Karpowership, offrent des dons à la pouponnière « Sourire Bébé » Rédigé par leral.net le Samedi 21 Mai 2022 à 22:49 | | 0 commentaire(s)|

La pouponnière « Sourire Bébé », un orphelinat pour les malades mentaux de Thiès a recu des dons, provenant de la Senelec, en partenariat avec l’ONG Turque, Karpowership. Ce don est composé de denrées alimentaires. D’après Sokhna Diarra Basegmez, représentante de Karpowership, la remise de ce don, constitué de produits alimentaires, de dattes, de sucre, entres autres, a été prévue pour le mois de ramadan.



« Ca fait 3 ans qu’on est en partenariat avec la pouponnière et la Senelec. Et, on pense faire beaucoup plus de dons pour le futur. Nous saluons l’engagement de la pouponnière envers ces enfants. Elle a permis à ces enfants d’avoir une famille, un toit et un avenir meilleur », a expliqué Sokhna Diarra Basegmez, représentante Karpowership.



Cette distribution est faite dans le cadre de leur responsabilité sociétale d’entreprise, envers certaines structures, associations et autres nécessiteux, tels les malades mentaux en situation délicate.



Ainsi, la représentante de Karpowership invite toutes les entreprises à rentrer dans le pays pour soutenir les nécessiteux.



Binta Fatim Dieng, présidente de l’AMMD, louant le geste symbolique de Senelec- Karpowership et considère qu’après l’engagement s’il y a des bras pour soutenir, cela ne fera récomforter. Pour elle, l’Etat ne peut pas tout faire. Les citoyens ont leur responsabilité. Ils ont pérennisé une action pour une 3e fois.



Mais, la Senelec et l’ONG Turque envisage d’autres actions pour les malades mentaux et invite également l’Etat à les accompagner davantage.





Accueil Envoyer à un ami Partager