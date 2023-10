Thiès: Sidy Mactar Coly, responsable politique démissionne de l’Alliance pour la République Sidy Mactar Coly, responsable politique, président de l’association des casamancais de Thiès démissionne de l’Alliance pour la République. Etant d’un militantisme engagé avec plus de de 3000 jeunes derrière sa personne, il a décidé de quitter ce parti pour d’autres aventures politiques. Ces jeunes, accompagnant Sidy M Coly sont réunis dans différents mouvements qui s’éparpillent un peu partout, sur le territoire national.

L’Alliance pour la République (Apr) vient de perdre un grand responsable politique dans la capitale du Rail. En conférence de presse ce dimanche, Sidy Moctar Coly a annoncé sa démission du parti du Président de la République, Macky Sall. Il s’agit d’une énorme perte pour l’Alliance pour la République.



Ce jeune leader, très coriace et dynamique a décidé dans cette nouvelle aventure à accompagner de manière perfectible,Anta Babacar Ngom à la prochaine élection présidentielle de février 2024. Désormais, il est désigné porte-parole national du mouvement politique Arc d’Anta Babacar Ngom.



Ainsi, le jeune politique, ayant l’habitude d’anticiper sur les plans politiques, sociaux et autres... s’est illustré durant la pandémie de Covid 19 où il a organisé un don de sang pour le compte de l'hôpital régional de Thiès. Et, dans cette dynanmique, Sidy Moctar Coly n’a jamais cessé d’offrir des kits d'hygiéniques aux détenus de la Maison d'arrêt et de correction de Thiès.



Très dynamique dans la ville du Rail, Sidy Makhtar Coly s’illustre dans ses appuis aux projets de développement, au financement des femmes et dans ses prises de position. Ainsi, il n’a jamais, lésiné sur les moyens à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs politiques.



Désormais, ce nouveau membre du mouvement politique, Arc d’Anta Babacar Ngom projette de donner le meilleur de lui-même, pour offrir une victoire à sa nouvelle entité politique, une victoire éclatante au soir du 24 février 2024.









