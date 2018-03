Thiès: Un squelette portant des habits, une montre, découvert dans une tombe

C'est une découverte à la fois surprenante et suspecte qui a cours aux cimetières musulmans, Bakhiya de Thiès. Selon le journal L’observateur, il s’agit d’un squelette portant des habits, une montre, et une carte d’identité nationale au nom de Saliou Diallo (domicilié au quartier Diakao Souf à Thiès), découvert dans une tombe.



A l’origine de la découverte, le sieur Adama Traoré, gardien desdits cimetières. C’est en cherchant un espace pour une inhumation qu’il a senti que la lame de sa pelle cognait contre quelque chose de rugueux. En vérifiant, il découvre « une couverture en toile et un drap ». En le défaisant, il constate que le toile contenait un squelette portant une culotte, une montre. Sachant que les musulmans n’inhument pas avec des objets, le croque-mort a pensé que l’individu a été enterré de manière suspecte.



Informé, le procureur de Thiès a ordonné à la police l’exhumation du corps. Après avoir récupéré les objets retrouvés sur place, les squelettes ont été mis sous terre. Une enquête a été ouverte.