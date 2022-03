Thiès : Une collision entre un Jakarta, un scooter et un minicar fait un mort et 3 blessés. Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Mars 2022 à 02:05 | | 0 commentaire(s)|

Après la victoire des Lions du Sénégal face aux Pharaons d'Égypte, beaucoup de supporters sont sortis pour jubiler.



Dans cet engouement populaire, une collision entre une moto Jakarta, un scooter et un minicar s'est soldée par la mort d'un homme et trois blessés.



L'accident s'est produit à hauteur du restaurant "Les Délices" situé au centre ville sur la RN1. Les victimes ont été transportées au centre hospitalier El Hadji Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès.

Nous y reviendrons...

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-Une-collision-entr...

Accueil Envoyer à un ami Partager