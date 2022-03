Thiès / Vendeuses de poissons et techniciennes de surface: c'est le 8 Mars, et après? Rédigé par leral.net le Mardi 8 Mars 2022 à 06:05 | | 0 commentaire(s)| 8 Mars 2022 Le Sénégal comme dans les autres pays fête ses femmes. À Thiès, de braves femmes vendeuses de poissons, les femmes pileuses de mil et les femmes de ménage, ne savent même pas l'utilité de cette journée qui est loin d'être pour elles, un tournant décisif dans l'amélioration de leurs conditions de vie.



