Thiès : la protection des usagers au centre de la campagne de sensibilisation sur les risques liés à l'utilisation des services financiers numériques

L’Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF) et ses partenaires ont initié à Thiès, une campagne de sensibilisation de masse sur les opportunités, risques et bonnes pratiques liés à l’utilisation des services financiers numériques. Cette initiative fait suite à une enquête d’envergure nationale qui avait été menée en 2022 par l'OQSF, en partenariat avec le Groupe consultatif d’assistance aux pauvres (CGAP) de la Banque Mondiale, sur les risques liés à l’utilisation des services financiers numériques, en vue de formuler des recommandations adaptées visant à asseoir un dispositif de prévention et de gestion efficace de ces risques au bénéfice des usagers et des prestataires. "Nous sommes venus partager avec la population sur les risques liés à l'usage des services financiers numériques[...] L'enquète qui a été menée, a montré que les services financiers (émetteurs électroniques) sont en pleine expansion[...]. Et aujourd'hui, il y a des insuffisances sur la protection des usagers et l'objectif est de corriger ces insuffisances", a informé Banda Diop, médiateur des banques et des systèmes financiers décentralisés. Avant d'ajouter "l'urgence c'est la mise en place de l'association professionnelle des émetteurs de monnaies électroniques". Revenant sur les insuffisances liées à l'usage des services financiers numériques, M. Diop a souligné qu'elles émanent généralement de l'inattention liée à l'observation des règles de sécurité. Non sans énumérer les difficultés liées à la couverture du réseau, celles liées aux transferts d'argent, au non respect du parallélisme des formes lorsque le client voudrait joindre le service et vice-versa, entre autres. En somme, les travaux de l'enquête précitée ont permis d’aboutir à "une analyse globale des risques pour les consommateurs de Services Financiers Numériques (SFN), à la mise au point d’outils d’aide à la décision en vue du renforcement de la protection des usagers ainsi qu’à la mise en œuvre des recommandations par les acteurs de l’écosystème (Prestataires de Services Financiers Numériques, Régulateurs et Associations de consommateurs)", a-t-on appris.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Thies-la-protection-des-...

