Thiès, le CENAFP au plus mal. Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Novembre 2020 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

Le centre national d’appui à la formation professionnelle de Thiès a connu des jours bien meilleurs. En effet, ayant quitté son bâtiment qui menaçait ruine, la structure n’a pas trouvé mieux qu’une maison avec deux chambres transformées en salles de classes pour pouvoir poursuivre ses activités. « Nous vivons des périodes difficiles. Cent apprenants et un […] Le centre national d’appui à la formation professionnelle de Thiès a connu des jours bien meilleurs. En effet, ayant quitté son bâtiment qui menaçait ruine, la structure n’a pas trouvé mieux qu’une maison avec deux chambres transformées en salles de classes pour pouvoir poursuivre ses activités. « Nous vivons des périodes difficiles. Cent apprenants et un personnel de plus de 20 individus, ne peuvent évoluer correctement dans uniquement deux salles. Même si dehors on a construit des abris provisoires pour accroître la capacité d’accueil », soffusque Madicke Ndiaye porte parole et professeur de sociologie du centre.



Source : Source : https://letemoin.sn/thies-le-cenafp-au-plus-mal/...

Accueil Envoyer à un ami Partager