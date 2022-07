Thiès: "les voyous de Sonko formellement identifiés, voulaient tuer Babacar Diop (membre Wallu / YAW)

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Juillet 2022 à 07:19 | | 0 commentaire(s)|

Un membre de l'inter coalition, Yewwi . Wally, Pape Mbaye Dieng, accuse et affirme détenir les images et des vidéos attestant que c'est bel et bien des gardes du corps de Ousmane Sonko et des militants de YAW qui sont à l'origine des actes de vandalisme portés sur le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, par ailleurs membre de Yaw. "Ils sont formellement identifiés, ils ont dégonflés la roue de sa voiture, détruit sa voiture et lance une pompe à gaz dans le véhicule. Je ne dirais pas des gardes du corps, mais des voyous", s'est-il plaint.