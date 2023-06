Thippa Wansupamitkitja, ambassadeur de Thaïlande: « Le Sénégal représente près de 20% des exportations de riz thaï vers l’Afrique »  

La valeur totale des échanges commerciaux entre la Thaïlande et le Sénégal, en 2022, a enregistré une croissance de 15,45% par rapport à 2021. Selon l’ambassadeur de ce royaume asiatique au Sénégal, 20% des exportations de riz thaï vers l’Afrique sont destinés au Sénégal avec lequel ce pays compte renforcer sa coopération. Propos recueillis par […]

La valeur totale des échanges commerciaux entre la Thaïlande et le Sénégal, en 2022, a enregistré une croissance de 15,45% par rapport à 2021. Selon l’ambassadeur de ce royaume asiatique au Sénégal, 20% des exportations de riz thaï vers l’Afrique sont destinés au Sénégal avec lequel ce pays compte renforcer sa coopération.

Propos recueillis par Aly DIOUF (Envoyé spécial à Bangkok)

L’ambassade royale de Thaïlande à Dakar est accréditée dans treize pays d’Afrique de l’Ouest et au Gabon. Quelles sont les priorités et stratégies de Bangkok vis-à-vis de cette région ?

Le degré de proximité entre la Thaïlande et l’Afrique de l’Ouest peut ne pas être élevé en raison de sa situation géographique, mais la Thaïlande entretient des relations diplomatiques de longue date avec tous les pays d’Afrique de l’Ouest, sans conflits ou problèmes majeurs. Par conséquent, notre politique étrangère à l’égard de cette région consiste à renforcer la coopération dans tous les domaines, y compris les aspects politiques, économiques et sociaux, afin de surmonter l’obstacle de la distance. Concernant la période post-Covid-19, notre objectif était de reprendre les activités économiques et les échanges entre les peuples de la Thaïlande et l’Afrique de l’Ouest, en mettant l’accent sur la promotion des visites de haut niveau et des contacts commerciaux, afin de créer une économie mondiale favorable où les pays rebondissent.

En tant qu’Ambassadeur, comment renforceriez-vous encore l’axe Dakar-Bangkok ?

L’Ambassade royale de Thaïlande a été et continuera de promouvoir les relations bilatérales et multilatérales entre les deux continents, malgré les multiples défis. De mon point de vue, je considère l’Afrique de l’Ouest comme une région à fort potentiel économique en raison de la croissance démographique et des nouveaux développements économiques, en particulier le Sénégal. La priorité absolue de l’ambassade au Sénégal est de renforcer davantage la coopération économique et sociale, notamment en facilitant le commerce et l’investissement et en promouvant le tourisme et la culture. La coopération au développement et la mise en valeur des ressources humaines pour aider le Sénégal et la Côte d’Ivoire à atteindre leur autosuffisance et leur sécurité alimentaire sont également des domaines clés de coopération à renforcer continuellement. En tant qu’Ambassadeur, je continuerai à travailler en étroite collaboration avec mes homologues pour tirer parti des projets et de la collaboration au Sénégal au profit de nos pays et de nos peuples.

L’année dernière, l’ambassade a organisé un jumelage d’affaires en ligne pour les entreprises thaïlandaises et sénégalaises afin d’établir leurs contacts directs et d’élargir leur réseau d’affaires. Cette année, la Thaïlande est entièrement ouverte après la pandémie de Covid-19 et nous sommes allés au-delà du projet de l’année dernière en organisant un voyage de familiarisation pour les hommes d’affaires et les médias sénégalais au salon Thaifex du 23 au 27 mai 2023 à Bangkok. J’espère que cela leur donnera plus d’opportunités de prendre contact avec les entreprises thaïlandaises et de se présenter à de nouveaux marchés afin d’augmenter la croissance de leurs entreprises.

Outre la coopération économique, l’ambassade attache également de l’importance à la promotion de la coopération au développement avec le Gouvernement sénégalais. Par exemple, la promotion de la productivité du poisson-chat et du tilapia, la préservation des produits agricoles par l’utilisation d’un séchoir solaire parabolique à serre, le développement du Centre de prothèses et d’orthèses à la Fondation des infirmes et mutilés militaires (Fimm).

Une autre tâche importante, en tant qu’ambassadeur de Thaïlande dans la région, est de promouvoir la Thaïlande auprès du peuple africain à travers les cultures thaïlandaises, à savoir la nourriture et les sports. Durant ces dernières années, l’ambassade royale de Thaïlande a organisé des évènements culturels, des festivals et des foires à Dakar et à Abidjan pour faire découvrir les produis thaïlandais, mais également la cuisine et la boxe thaïlandaises en Afrique de l’Ouest. Nous espérons que cela placera la Thaïlande au premier rang des priorités du peuple africain. Une fois que vous découvrez ou visitez la Thaïlande, il est difficile de ne pas en tomber amoureux.

En termes de coopération économique, quel est l’état actuel des échanges commerciaux entre la Thaïlande et le Sénégal ?

La valeur totale des échanges commerciaux entre la Thaïlande et le Sénégal en 2022 était d’environ 132,76 millions de dollars US (Ndlr : environ 67 milliards de FCfa) soit une augmentation de 15,45% par rapport à 2021. Elle a considérablement augmenté malgré les perturbations économiques mondiales et le conflit russo-ukrainien. Nous espérons que la tendance du commerce bilatéral continuera d’augmenter pour les années à venir. Selon les chiffres d’exportation du Ministère thaïlandais du Commerce, au premier trimestre de 2023, la Thaïlande a exporté plus de 2 millions de tonnes de riz, soit une augmentation de 18,48% par rapport à 2022. La valeur totale de cette exportation représente 38,066 milliards de bahts (monnaie thailandaise) soit 1,125 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de 29,26% par rapport à 2022. Le riz a été le principal produit exporté de la Thaïlande vers le Sénégal au cours des dernières années, ainsi qu’au premier trimestre de 2023. De janvier à mars 2023, la Thaïlande a exporté du riz vers le Sénégal à hauteur de 53,71 millions de dollars (Ndlr : près de 30 milliards de FCfa), soit près de 20% de l’exportation totale de riz vers l’Afrique, environ 267,9 millions de dollars. Ce chiffre démontre la reprise du commerce bilatéral entre la Thaïlande et le Sénégal qui a connu un ralentissement en 2022. Pour le Sénégal, il existe également un marché pour le textile et la broderie en provenance de Thaïlande.

Quelles sont vos attentes par rapport au Salon Thaifex Anuga Asia 2023 ?

Nos principaux objectifs du voyage de familiarisation en Thaïlande sont d’élargir la coopération économique, d’élargir le réseau entre le secteur privé et de faciliter le commerce et l’investissement avec l’Afrique de l’Ouest. La Thaïlande est bien connue à travers le monde grâce à sa cuisine réputée. Ainsi, l’ambassade vise à présenter le potentiel de la Thaïlande dans l’industrie alimentaire à travers l’exposition de Thaifex Anuga Asia 2023 et à organiser également la réunion avec les agences concernées, à savoir le Ministère des Affaires étrangères de Thaïlande, la Chambre de commerce thaïlandaise et la Fédération thaïlandaise des industries, afin d’établir des canaux de communication pour de futures opportunités commerciales. Les visites aux entreprises privées potentielles dans les secteurs des boissons et du riz sont organisées de manière à ce que la délégation commerciale ait des informations de première main et une expérience directe sur l’avancement des industries thaïlandaises de transformation des aliments et des produits agricoles. Ce que j’attends le plus de ce voyage, c’est de voir les deux parties avoir plus d’occasions d’affaires pour accélérer le développement économique.

Source : https://lesoleil.sn/thippa-wansupamitkitja-ambassa...