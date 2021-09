Tigré: l'ONU déplore le "blocus de facto" de l'aide humanitaire

La région du Tigré, en proie aux combats depuis dix mois, est confrontée à "un blocus de facto de l'aide humanitaire", qui va encore "aggraver" la crise en cours, a averti jeudi le coordinateur humanitaire de l'ONU en Ethiopie. Le nord de l'Ethiopie est le théâtre de violents combats depuis novembre, lorsque le Premier ministre Abiy Ahmed a envoyé l'armée au Tigré pour destituer les autorités régionales dissidentes, issues du Front de libération du peuple du Tigré (TPLF). Cette intervention répondait selon lui à des attaques contre des camps militaires fédéraux orchestrées par le TPLF. …



"Les stocks d'aide humanitaire, d'argent et de carburant sont très bas ou complètement épuisés. Les stocks de nourriture étaient déjà épuisés le 20 août", a déclaré le coordinateur humanitaire par intérim de l'ONU pour l'Ethiopie, Grant Leaity, dans un communiqué. "La région reste sous un blocus de facto de l'aide humanitaire, où l'accès pour acheminer une aide humanitaire vitale continue d'être extrêmement restreint", a-t-il ajouté, indiquant qu'aucun camion n'a pu entrer au Tigré depuis le 22 août.



"Sans la possibilité d'apporter des quantités suffisantes et importantes de fournitures humanitaires, d'argent et de carburant, la situation humanitaire dans le nord de l'Ethiopie va s'aggraver considérablement, en particulier dans la région du Tigré", a-t-il affirmé. (AFP)

Source : https://www.impact.sn/Tigre-l-ONU-deplore-le-blocu...