Tirs de mortiers, voitures et école incendiées: des violences urbaines éclatent à Mâcon - images Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Novembre 2020





Source : Une nuit agitée marquée par des violences urbaines a eu lieu à Mâcon du samedi 21 au dimanche 22, selon Le journal de Saône-et-Loire. Tandis que les forces de l’ordre ont été prises pour cible et confrontées à des tirs de mortiers d’artifice et des jets de projectiles, une école et plusieurs voitures ont été incendiées.Source : https://fr.sputniknews.com/faits_divers/2020112210...

