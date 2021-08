Titres de transport routier : Les plaques d’immatriculation et la carte grise passent de 21 660 à 41 000 F Cfa Rédigé par leral.net le Lundi 2 Août 2021 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|





Source : Conformément à l’arrêté n°026273 du 14 juillet 2021 modifiant l’arrêté n°01471 du 30 janvier 2018 portant remplacement des titres de transport routier en support papier délivrés par le ministère en charge des Transports routiers, par des cartes numérises et sécurisées (carte à puce, sans contact), le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, […]Source : https://www.lasnews.info/2021/08/02/titres-de-tran...

