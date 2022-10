Tivaouane: L'engagement de Macky Sall à faire de la Cité religieuse une ville en chantiers continus En prélude au Mawlid al Naby 2022 prévu le samedi 8 octobre, le Président de la République Macky Sall s’est rendu comme à l'accoutumée à Tivaouane. Une visite de courtoisie au cours de laquelle le Chef de l’Etat et sa forte délégation ont été chaleureusement accueillis par les dignitaires religieux de la ville sainte. le Président Macky Sall, après avoir été reçu par le Khalife général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, qui a formulé des prières ardentes pour lui et le Sénégal, s'est, ensuite, rendu au Mausolée de Cheikh Seydi El Hadj Malick Sy.

Aussitôt arrivé dans la ville de Maodo, le Chef de l'État s'est directement rendu au domicile du Khalife Général, solliciter ses prières. Une occasion que le père de la Nation a mise à profit pour réaffirmer ses relations d'une excellence particulière avec Serigne Babacar Sy Mansour. Il en a également profité pour remercier toute la famille d’El Hadji Malick Sy pour son soutien indéfectible.

Après s'être entretenu avec le Khalife, le Président s’est rendu à la Salle de Conférences Serigne Babacar Sy.

En grand boubou et bonnet blanc dans un impeccable mariage de couleurs, aux côtés du représentant du Khalife, Serigne Mansour Sy Abdou, le Chef de l’Etat a réitéré son engagement à faire de la Cité religieuse de Maodo une ville en chantiers continus dans tous les domaines de la vie nationale. “ La construction de routes et d'autoroutes, d'un centre de formation professionnelle pour les jeunes du Département, l’augmentation des forages et de la puissance électrique sont primordiales dans mes programmes “ dixit le Président Macky Sall



Serigne Mansour Sy Abdou, au nom du Khalife, a magnifié la visite du Président Sall à Tivaouane et transmis les remerciements du Khalife Général des Tidjanes. Il a profité de l'occasion pour rappeler au Président Macky Sall la construction d’une autoroute à Tivaouane et l'octroi d'emplois aux jeunes du Département. Il a formulé des prières pour un Sénégal de paix et pour la réussite du Président dans sa mission.



Après deux années de suspension de la célébration du Mawlid du fait de la pandémie du Covid-19, aujourd’hui les fidèles ont accueilli très chaleureusement le Chef de l’Etat. Ils comptent commémorer le Mawlid avec ferveur et enthousiasme.



Mounirou MBENGUE

