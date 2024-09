Tivaouane / Le Dr Babacar Diop sur la dissolution de l'AN : "Politiquement, je pense que le président devait agir et se donner les moyens de mener sa propre politique". Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Septembre 2024 à 01:36 | | 0 commentaire(s)|

En prélude au Maouloud, le maire de la ville de Thiès a effectué son ziar dans la cité de Mame El Hadj Malick Sy. Il a été reçu par Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy dit "Capitaine" ibn Serigne Moustapha Sy Al Makhtoum. Il a été également reçu par Serigne Sidy Ahmed Sy de Mame Abdoul Aziz Sy Dabakh et par Serigne Moustapha Sy Al Amine. Au cours de ces entretiens, le Dr Babacar Diop a sollicité des prières pour le Sénégal et pour la cité du rail. Face à la presse, il est revenu sur la dissolution de l'Assemblée nationale en marquant sa totale adhésion. "Ceux qui ont voté pour le président de la République évidemment ils l'ont fait parce qu'ils attendent des réformes. Ils ont voté pour lui parce qu'ils veulent le changement. Et comme dit quelqu'un, quand Dieu donne un véhicule, il donne le carburant. Le peuple a donné le véhicule, il faut donner le carburant, et le carburant c'est d'abord les institutions en commençant par l'Assemblée nationale", a-t-il argué. "De ce point de vue, on peut considérer qu'il y avait cette demande sociale. Et politiquement, je pense que le président devait agir et se donner les moyens de mener sa propre politique, se donner les moyens institutionnels de mener les réformes attendues par le pays parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de problèmes à l'assemblée nationale...", a-t-il martelé.

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Tivaouane-Le-Dr-Babacar-...

Accueil Envoyer à un ami Partager