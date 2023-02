Tivaouane : Le président Macky Sall procéde au lancement des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane et des routes Tivaouane-Pambal-Darou Alpha et Mboro-Diogo.

Ce vendredi 10 février 2023, le président Macky Sall a procédé au lancement des travaux de l'autoroute Dakar-Tivaouane et des routes Tivaouane-Pambal-Darou Alpha et Mboro-Diogo. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État a tenu un discours d'usage.

"Merci à vous, populations de Tivaouane et de la Région de Thiès pour votre mobilisation exceptionnelle et votre accueil si chaleureux, en cette terre du Cayor qui a rythmé l’histoire du Sénégal. Je salue avec respect le Khalife Général des Tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour et prie pour qu’Allah lui accorde longue vie et bonne santé afin qu’il puisse continuer l’œuvre de Mawdo Malick. C’est toujours avec un enthousiasme renouvelé que je viens dans la région de Thiès, un des pivots de l’économie nationale. De par son potentiel dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche, du tourisme, de l’industrie, des mines, de l’artisanat et du commerce, la région contribue grandement à la marche vers l’émergence du Sénégal. Elle occupe la première place en matière de pêche

artisanale (plus 40% de la production nationale) et de l’horticulture (avec un tiers de la production nationale). La région de Thiès dispose également de ressources minières importantes telles que les phosphates, le calcaire industriel, le barytine, le zircon et le titane. À cela s’ajoute l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières avec toute la chaîne de valeurs d’activités entre Saint-Louis et Dakar impactant ainsi la région. L’exploitation optimale de ces ressources passe par la réalisation d’infrastructures de qualité. C’est ce qui justifie notre présence ici pour procéder au lancement à partir de Tivaouane du premier maillon de l’autoroute Dakar-Tivaouane- Saint Louis", a-t-il indiqué.

Il s'agit d'une autoroute qui sera réalisée en deux sections. "Ce nouveau chantier s’inscrit dans la continuité de la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent, dans le volet développement des infrastructures routières en général, et de son réseau autoroutier en particulier. Pour rappel, en 2012, le Sénégal comptait 32 km d’autoroutes entre Dakar et Diamniadio. Nous avons accéléré le rythme de réalisation des autoroutes avec les tronçons AIBD-Thiès, AIBD – Mbour et Thiès – Touba. À cela s’ajoute l’autoroute Mbour – Fatick- Kaolack en cours de construction, soit un total de 315 Km d’autoroutes. La réalisation prochaine de l’autoroute Dakar –Tivaouane – Saint-Louis sur 200 km et le prolongement de la voie de Dégagement Nord (VDN) en autoroute entre Tivaouane Peulh et Diamniadio sur 20 km, deux projets liés, porteront le linéaire d’autoroute à 531 km d’ici l’horizon 2026. La réalisation de cette autoroute se fera en deux sections qui seront exécutées simultanément. La première section, Dakar-Tivaouane, longue de 55 Km, (avec une réalisation de 12 km supplémentaire autour de la ville de Tivaouane), sera financée par le Gouvernement du Sénégal avec le concours du Fonds Saoudien de Développement et de la Société Générale Corporate. Tous les financements pour ce projet sont totalement mobilisés. Monsieur le Président Directeur général du Fonds Saoudien, je vous prie de transmettre à Sa Majesté le Roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud, tous mes remerciements pour cet appui qui illustre, une fois de plus, la qualité excellente de la coopération entre nos deux pays ; une coopération confiante et efficace dans différents secteurs stratégiques. Je joins à ces remerciements le groupe bancaire Société Générale, partenaire privé du projet. Je félicite le Gouvernement, notamment le Ministre chargé des Infrastructures, les Ministres en charge respectivement des Finances et de la Coopération, ainsi que les équipes techniques qui ont beaucoup œuvré pour la structuration et la finalisation du projet.

Je remercie également l’entreprise PFO pour son engagement avec le Gouvernement dans la réalisation de la section Dakar-Tivaouane. Je lui demande en même temps de veiller au respect de la qualité, du coût et des délais d’exécution des travaux".

D'autres routes vont également être réalisées dans cette zone, a ajouté le chef de l'État. "Mesdames, Messieurs, en plus de l’autoroute Dakar/Saint-Louis/Tivaouane accueille le lancement des travaux de bitumage du tronçon Darou Alpha-Pambal-Tivaouane, une vieille doléance des populations, et de réhabilitation de la route Mboro-Diogo. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Projet d'amélioration de la connectivité dans les zones de production agricole du Nord et du Centre (PCZA) financé par le gouvernement du Sénégal avec le concours de la Banque Mondiale pour un montant de 200 millions de dollars américains (120 milliards FCFA). Le PCZA permettra l’aménagement des axes routiers stratégiques autour du bassin arachidier sur un total linéaire de 387 km de route. Concentré dans les zones centre et nord-ouest, ce projet contribuera non seulement au désenclavement de plusieurs localités mais également au renforcement de la production agricole et pastorale, in fine à l’amélioration des conditions de vie de nos vaillantes populations rurales. Monsieur le Directeur des opérations de la Banque Mondiale, c’est l’occasion de réitérer la satisfaction du Sénégal de sa coopération avec la Banque Mondiale, notamment dans le secteur des infrastructures de transports. Je peux citer le PATMUR qui a significativement amélioré la qualité de vie des populations de la banlieue de Dakar et participé au désenclavement des Grandes Niayes entre Dakar et Gandiole, principale zone de production maraîchère et halieutique du pays. Le BRT aussi va apporter une solution durable à la congestion routière et améliorer les conditions de déplacements dans l’agglomération dakaroise. Assurément, le temps de l’action continue, pour un Sénégal Émergent, dans l’équité sociale et territoriale. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour d’autres inaugurations et lancements de projets phares."