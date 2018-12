Tivaouane: Révélations sur l'affaire de vol de plusieurs tonnes de riz et de sucre chez le Khalife

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Décembre 2018 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

L’affaire défraie la chronique à Tivaouane et ses environs. Le Khalife Général des Tidjanes, Serigne Mbaye Sy Mansour a été victime de vol de plusieurs tonnes de riz et de sucre.



L'As qui donne l'information, rapporte que tout est parti d’une patrouille de la police dans la nuit de lundi à mardi dernier. Les policiers sont tombés sur deux individus à bord d’une charrette, dans laquelle se trouvent du riz et du sucre. Interpellés sur la provenance de ces produits, les deux acolytes sont restés évasifs.



Ils seront conduits à la police et soumis à un interrogatoire, au cours duquel, ils ont avoué que les produits ont été volés chez Serigne Mbaye Sy Mansour.



Une perquisition faite au domicile de l’un des charretiers a été fructueuse. Les limiers ont saisi 3 tonnes de sucre volées. Les mis en cause ont pointé du doigt l’homme de confiance de Sokhna Aïda Sy, chef du quartier Khalifa Ababacar Sy.











