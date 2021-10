Tivaouane: Serigne Moustapha Sy zappe YAW et intronise "Capitaine" Le personnage est déroutant et personne ne peut prévoir ce qu'il va faire ou dire, lors des grands événements comme le Gamou de lundi dernier à Tivaouane, au Champ des courses.

En effet, Serigne Moustapha Sy qui avait annoncé les couleurs pour le Mawlid de cette année a carrément zappé la politique, pour ouvrir une brèche à son fils.



Le religieux a affirmé que "Capitaine a un destin tout tracé comme moi...". Enigmatique à souhait, devine qui pourra, mais ce qui est sûr, son fils surnommé "Capitaine" serait plus visible à ses côtés dans les jours à venir.



Et selon Libération, Serigne Moustapha Sy a fait faux bond à la coalition Yewwi Askan Wi qui était composée de Khalifa Sall, Ousmane Sonko et Ahmed Aïdara entre autres. Ces derniers ont été reçus par son...fils.



