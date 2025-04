Tivaouane - Ziarra générale : "Jub, Jubbal, Jubanti", Serigne Mansour Sy Djamil insiste sur l'expression "Jubbo"

À l'occasion de la Ziarra générale, Serigne Mansour Sy Djamil a invité les autorités étatiques à accélérer la valorisation de toutes les expériences. « Dans la vie, l'expérience compte beaucoup, on ne peut pas se suffire de son intelligence [...]. Il y a des gens qui ont énormément d'expérience dans ce pays... Il faut se réunir et réfléchir dans l'intérêt du pays », a déclaré Serigne Mansour Sy Djamil, après avoir évoqué son expérience personnelle.



Revenant sur l'expérience, « Jub, Jubbal, Jubanti », le marabout a insisté sur l'ajout de « Jubbo » (la réconciliation). « Le Sénégal regorge de ressources naturelles, nous avons des terres fertiles [...] Il faut qu'on se réunisse et qu'on discute », a-t-il renchéri.



Il est à rappeler que le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, a dépêché une importante délégation composée de Serigne Cheikh Abdou Gaindé Fatma, Serigne Cheikhna Mbacké Ibn Serigne Bara Falilou, etc.

