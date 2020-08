Tobène /Libération des prévenus : Leurs avocats disent être confiants et estiment que cette décision prouve l’innocence de leurs clients Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Août 2020 à 21:44 | | 0 commentaire(s)| Les prévenus dans l’affaire Tobène dont 3 chefs de village ont obtenu une liberté provisoire ce matin après les plaidoiries des avocats et du Procureur. Leurs avocats disent être confiants et estiment que cette décision prouve l’innocence de leurs clients. Pour Guy Marius Sagna le combat continue.



Accueil Envoyer à un ami Partager