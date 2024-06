Togo : La balance commerciale déficitaire de 29,3% en 2022

Le taux de couverture des importations par les exportations, mesurant l'indépendance économique d'un pays à travers sa capacité à couvrir ses importations par ses exportations a baissé de 0,9 point de pourcentage, en s'établissant à 55,6% en 2022, contre 56,5% en 2021.



Le degré d'ouverture commerciale, mesurant le niveau des échanges d'une économie avec le reste du monde, s'établit à 24,7% en 2022, contre 21,6% en 2021. Il s'est amélioré de 3,1 points de pourcentage par rapport à 2021, en raison de l'évolution favorable des transactions du Togo avec l'extérieur (exportations et importations) plus importante que l'accroissement du Pib, en termes nominaux. En effet, au cours de la période sous revue, le Pib nominal progresserait de 10,2% alors que les exportations et importations ont globalement enregistré une augmentation de 26,0%.



Selon la Bceao qui donne l'information, ce déficit s'est établi à 716.836 millions, en aggravation de 29,3% par rapport aux 554.538 millions de l'année 2021. Cette évolution, explique la Bceao, résulte de l'augmentation de 26,7% des importations de biens, atténuée par l'accroissement de 24,7% des exportations de biens.





Source : La balance commerciale du Togo est ressortie déficitaire en 2022.Source : https://www.lejecos.com/Togo-La-balance-commercial...

